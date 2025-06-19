Сбер ждёт снижения ключевой ставки до 17% к концу года

Жесткость денежно-кредитной политики ЦБ привела к существенному охлаждению спроса на кредиты, заявил в интервью первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. 6 июня Банк России уже снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%, после длительного периода, когда она составляла 21% годовых.

«Мы видим, как тяжело нашим клиентам обслуживать кредит по таким ставкам», – отметил Александр Ведяхин в интервью РИА Новости.

По его словам, те компании, которые смогли перенести затраты, дополнительные процентные расходы на потребителей, те выжили. Те, которые не перенесли, живут за счет капитала, капитала собственников, либо накопленной прибыли предыдущих лет, но когда это закончится, они не смогут это перенести, если им рентабельность не позволяет, то им придется уходить с рынка.

«В экономике чудес не бывает, – подчеркнул первый зампред Сбера. –Это тот тренд, который мы сейчас начинаем наблюдать. Тренд неприятный, но при этом мы надеемся, что регулятор видит существенное снижение инфляции и начнет уверенным темпом снижение ключевой ставки».

Он добавил, что в банке ожидают продолжения цикла смягчения.

«Скорее всего, ЦБ снизит ставку дополнительно на 100 базисных пунктов в июле. По нашему мнению, есть высокая вероятность того, что к концу года ключевая ставка опустится до 17%», – резюмировал он.

Ранее эксперты подчеркивали, что «снижение ставки до 20% носит скорее формальный характер и принципиально ничего не меняет ни для бизнеса, ни для бюджета, ни для россиян».