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Иркутская область представила инвестиционные проекты на стенде «Большая Сибирь» на ПМЭФ-2025

Регион делает ставку на газохимию и деревообработку.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в открытии коллективной экспозиции сибирских регионов на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках стенда «Большая Сибирь» площадью 400 кв. метров регион представил более 180 инвестиционных проектов с общим объемом вложений свыше 3,5 трлн рублей, которые создадут 40 тысяч рабочих мест.

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– Иркутская область – в числе крупнейших инвестиционных центров Сибири. Приангарье стало одним из первых регионов России, где были внедрены все пять элементов Регионального инвестиционного стандарта. Сейчас все они работают в полную силу, это создает условия для привлечения инвесторов. Кроме того, правительство Иркутской области уделяет большое внимание мерам государственной поддержки компаниям – инициаторам инвестпроектов, – сообщил Игорь Кобзев.

Советник президента Игорь Левитин отметил стратегическую роль Сибири в развитии Трансарктического транспортного коридора и выходе на рынки Средней Азии. В прошлом году на сибирском стенде было заключено более 80 соглашений. Губернатор подчеркнул, что Иркутская область делает ставку на проекты с высокой добавленной стоимостью, включая газохимию и деревообработку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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