Почему игнорировать запросы общества опасно для бизнеса

Повестка устойчивого развития за последние несколько лет совершила разворот — от отчетов для инвесторов к реальным изменениям для людей, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Бизнес учится слышать не только акционеров, но и простых жителей: что их волнует, как изменились их ценности, чего они ждут от продуктов и окружающего мира. Игнорирование таких запросов грозит бизнесу, его акционерам и менеджменту финансовыми и репутационными потерями», – сообщил Александо Ведяхин в интервью ТАСС.

Он добавил, что устойчивое развитие перешло из разряда формальных обязательств в ключевой фактор конкуренции будущего, где технологии и человекоцентричный подход определяют новые правила игры.