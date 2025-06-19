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Почему игнорировать запросы общества опасно для бизнеса

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Повестка устойчивого развития за последние несколько лет совершила разворот — от отчетов для инвесторов к реальным изменениям для людей, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Бизнес учится слышать не только акционеров, но и простых жителей: что их волнует, как изменились их ценности, чего они ждут от продуктов и окружающего мира. Игнорирование таких запросов грозит бизнесу, его акционерам и менеджменту финансовыми и репутационными потерями», – сообщил Александо Ведяхин в интервью ТАСС.

Он добавил, что устойчивое развитие перешло из разряда формальных обязательств в ключевой фактор конкуренции будущего, где технологии и человекоцентричный подход определяют новые правила игры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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