Ведяхин: Население и бизнес предпочитают вкладывать средства в депозиты

Большая часть и населения, и предприятий, у которых есть деньги, инвестируют их не в производство, а вкладывают в банковские депозиты, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости.
«Банки получают дополнительную пассивную базу. Это, конечно, прекрасно, но размещать ее особо некуда, – пояснил он. – Потому что темпы кредитования снижены, нет спроса. А если добавить сюда укрепление рубля, то мы получим очень привлекательную доходность – рублевые инвестиции дают огромную доходность в долларовом эквиваленте».
По его словам, когда нет размещения кредитов, банк будет вынужден снижать ставки по вкладам.
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«Мы рады принимать вклады, но по более дешевой ставке. Либо нам приходится стимулировать спрос на кредиты, для чего нам приходится уменьшать ставку по кредитам, а значит уменьшать ставку и по депозитам. Получается такая спираль».
Напомним, 6 июня Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%, после длительного периода, когда она составляла 21% годовых. Однако еще до официального решения ЦБ крупные игроки, такие как Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф, начали опережающее снижать «депозиты». В начале июня они уменьшили ставки по коротким и среднесрочным вкладам на 0,3–1 п.п. К третьей декаде мая средняя максимальная ставка по вкладам в топ 10 банков снизилась до 19,39% годовых.