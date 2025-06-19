Ведяхин: Население и бизнес предпочитают вкладывать средства в депозиты

Большая часть и населения, и предприятий, у которых есть деньги, инвестируют их не в производство, а вкладывают в банковские депозиты, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости.

«Банки получают дополнительную пассивную базу. Это, конечно, прекрасно, но размещать ее особо некуда, – пояснил он. – Потому что темпы кредитования снижены, нет спроса. А если добавить сюда укрепление рубля, то мы получим очень привлекательную доходность – рублевые инвестиции дают огромную доходность в долларовом эквиваленте».

По его словам, когда нет размещения кредитов, банк будет вынужден снижать ставки по вкладам.

«Мы рады принимать вклады, но по более дешевой ставке. Либо нам приходится стимулировать спрос на кредиты, для чего нам приходится уменьшать ставку по кредитам, а значит уменьшать ставку и по депозитам. Получается такая спираль».

Напомним, 6 июня Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%, после длительного периода, когда она составляла 21% годовых. Однако еще до официального решения ЦБ крупные игроки, такие как Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф, начали опережающее снижать «депозиты». В начале июня они уменьшили ставки по коротким и среднесрочным вкладам на 0,3–1 п.п. К третьей декаде мая средняя максимальная ставка по вкладам в топ 10 банков снизилась до 19,39% годовых.