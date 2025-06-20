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Автокредит на поддержанный автомобиль от Примсоцбанка в числе лучших в июне 2025 года

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Аналитики финансового портала «Выберу.ру» составили рейтинг самых выгодных кредитов на поддержанные автомобили, и автокредит от Примсоцбанка занял 8 место в этом списке.

Рейтинг составлялся с учетом нескольких критериев: текущая величина процентной ставки, размер ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. В расчет также брали срок кредитования и максимальную сумму.

Напомним, «Кредит на поддержанный автомобиль» от Примсоцбанка оформляется на сумму от 100 000 рублей. Подойдет тем, кто хочет приобрести поддержанный автомобиль категории «B» от 2005 года выпуска, в том числе с зарубежных аукционов.

Подробнее ознакомиться с условиями кредита вы можете на официальном сайте, в отделении Банка или позвонив по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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