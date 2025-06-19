Примсоцбанк предложил накопительный счет со ставкой 13% годовых

Примсоцбанк представляет новое финансовое решение для своих клиентов – накопительный счет с максимальной ставкой 13% годовых.

«Накопительный счет в Примсоцбанке – это полный доступ к счету и свобода управления средствами 24/7, максимальная безопасность и выгода. Клиенты могут размещать любую сумму на неограниченный срок, совершать дополнительные взносы и расходные операции в пределах остатка без каких-либо ограничений», – говорится в сообщении банка.

Процентная ставка в размере 13% годовых начисляется на минимальный остаток за расчетный период (30 дней). Проценты автоматически начисляются в последний день каждого расчетного периода и причисляются к сумме на счете.

Ознакомиться со всеми условиями и оформить накопительный счет вы можете на официальном сайте, в любом отделении Примсоцбанка или позвонив по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.