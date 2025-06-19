Примсоцбанк предлагает 15% скидку в Lamoda для держателей карт «Мир»

Примсоцбанк предлагает держателям карт «Мир» возможность получить скидку 15% на покупки в популярном интернет-магазине Lamoda.
«Это отличная возможность обновить гардероб с максимальной экономией! Акция действует с 27 февраля по 31 декабря 2025 года, а воспользоваться скидкой можно будет до 31 января 2026 года», – говорится в сообщении банка.
Как получить скидку:
1. Зарегистрируйтесь в Программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в приложении «Привет!»;
2. Получите персональный промокод в Личном кабинете;
3. Оформите покупку на сайте или в приложении Lamoda;
4. Примените промокод в корзине при оплате картой «Мир» от Примсоцбанка.
Важные условия:
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Промокод действует на одну покупку;
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Можно использовать несколько промокодов с интервалом в 30 дней;
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Скидка не суммируется с программой Lamoda Club;
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Размер скидки не ограничен;
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Полный список брендов-участников доступен на сайте партнера.
Спешите воспользоваться выгодным предложением – регистрируйтесь в программе лояльности и оплачивайте их картой «Мир» от Примсоцбанка. А если карты еще нет, то вы можете оформить ее на официальном сайте, в офисах Примсоцбанка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.