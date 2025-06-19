Примсоцбанк предлагает 15% скидку в Lamoda для держателей карт «Мир»

Примсоцбанк предлагает держателям карт «Мир» возможность получить скидку 15% на покупки в популярном интернет-магазине Lamoda.

«Это отличная возможность обновить гардероб с максимальной экономией! Акция действует с 27 февраля по 31 декабря 2025 года, а воспользоваться скидкой можно будет до 31 января 2026 года», – говорится в сообщении банка.

Как получить скидку:

1. Зарегистрируйтесь в Программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в приложении «Привет!»;

2. Получите персональный промокод в Личном кабинете;

3. Оформите покупку на сайте или в приложении Lamoda;

4. Примените промокод в корзине при оплате картой «Мир» от Примсоцбанка.

Важные условия:

Промокод действует на одну покупку;

Можно использовать несколько промокодов с интервалом в 30 дней;

Скидка не суммируется с программой Lamoda Club;

Размер скидки не ограничен;

Полный список брендов-участников доступен на сайте партнера.

Спешите воспользоваться выгодным предложением – регистрируйтесь в программе лояльности и оплачивайте их картой «Мир» от Примсоцбанка. А если карты еще нет, то вы можете оформить ее на официальном сайте, в офисах Примсоцбанка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.