Примсоцбанк возобновляет акцию «Переведи пенсию и получи 2 000 рублей»

С 16 июня 2025 по 30 сентября 2025 года за перевод пенсионных выплат в Примсоцбанк можно получить 2 000 рублей. Для участия в акции необходимо выполнить несколько условий:

Зачисление пенсионных выплат от ПФР;

Пенсионные зачисления осуществляются на карту ТП Социальный / ТП Приморец / ТП Карта жителя Хабаровского края «Муравьев-Амурский»;

Дата открытия карты – не ранее 16 июня 2025 года;

По карте совершено не менее одной транзакции на сумму не менее одной тысячи рублей;

Клиент не получал пенсию в Банке с 01.01.2025 по 15.06.2025 г.;

По карте совершено не менее одной транзакции (оплата покупки в торгово-сервисной точке или в интернете на сумму не менее 1 000 рублей).

Выплата в 2 000 рублей придет на счет клиента на следующий календарный месяц после выполнения обязательных требований.

Акция проводится во всех подразделениях Примсоцбанка. Подробности вы можете узнать по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Срок действия акции

16.06.2025 - 30.09.2025