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«Рубль в кармане – весь мир на экране!»: 45 дней Okko всего за 1 рубль для клиентов Примсоцбанка

Примсоцбанк предлагает держателям карт «Мир» возможность получить доступ к популярному онлайн-кинотеатру Okko по специальной цене – всего за 1 рубль.

Что включено в подписку:

  • Доступ к обширной библиотеке фильмов и сериалов;

  • Спортивные трансляции;

  • Премьеры новинок кино;

  • Контент для всей семьи.

Особые условия:

  • Скидка 50% на первое продление подписки;

  • Доступ к коллекции из 100 лучших семейных фильмов, мультфильмов и сериалов.

Как получить скидку:

1.            Зарегистрируйтесь в Программе лояльности на vamprivet.ru или в приложении «Привет!»;

2.            Получите персональный промокод;

3.            Активируйте его на сайте Okko;

4.            Оплатите подписку нартой «Мир» от Примсоцбанка и наслаждайтесь контентом! 

Акция действует с 24 марта по 31 декабря 2025 года. Промокод необходимо активировать до 31 января 2026 года.

Важно: промокодом можно воспользоваться только один раз, он не суммируется с другими акциями и бонусами.

Не упустите шанс получить доступ к популярному онлайн-кинотеатру по специальной цене, оплатив подписку картой «Мир» от Примсоцбанка. А если карты еще нет, то вы можете оформить ее на официальном сайте, в офисах Примсоцбанка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxyCa7Tn

/ Сибирское Информационное Агентство /
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