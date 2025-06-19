«Рубль в кармане – весь мир на экране!»: 45 дней Okko всего за 1 рубль для клиентов Примсоцбанка

Примсоцбанк предлагает держателям карт «Мир» возможность получить доступ к популярному онлайн-кинотеатру Okko по специальной цене – всего за 1 рубль.
Что включено в подписку:
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Доступ к обширной библиотеке фильмов и сериалов;
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Спортивные трансляции;
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Премьеры новинок кино;
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Контент для всей семьи.
Особые условия:
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Скидка 50% на первое продление подписки;
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Доступ к коллекции из 100 лучших семейных фильмов, мультфильмов и сериалов.
Как получить скидку:
1. Зарегистрируйтесь в Программе лояльности на vamprivet.ru или в приложении «Привет!»;
2. Получите персональный промокод;
3. Активируйте его на сайте Okko;
4. Оплатите подписку нартой «Мир» от Примсоцбанка и наслаждайтесь контентом!
Акция действует с 24 марта по 31 декабря 2025 года. Промокод необходимо активировать до 31 января 2026 года.
Важно: промокодом можно воспользоваться только один раз, он не суммируется с другими акциями и бонусами.
Не упустите шанс получить доступ к популярному онлайн-кинотеатру по специальной цене, оплатив подписку картой «Мир» от Примсоцбанка. А если карты еще нет, то вы можете оформить ее на официальном сайте, в офисах Примсоцбанка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.