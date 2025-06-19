Сбережения с умом: до 360 000 рублей можно получить с новой программой сбережений от государства в Примсоцбанке

Банк России и Министерство финансов запустили программу долгосрочных сбережений, которая позволит гражданам создать стабильный капитал при поддержке государства. Реализация программы осуществляется совместно с надежным партнером – АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления».

Ключевые преимущества программы:

Государственная поддержка до 36 000 рублей ежегодно (до 360 000 рублей за 10 лет);

Налоговый вычет до 88 000 рублей в год;

Гарантированная доходность от 15% годовых в 2025 году;

Гибкие выплаты – как единовременные, так и регулярные;

Досрочное снятие средств в особых жизненных ситуациях;

Полная защита сбережений до 2 800 000 рублей от АСВ;

Возможность наследования накоплений.

Программа подходит для всех возрастов: от молодежи до старшего поколения. Доступны досрочные выплаты в особых жизненных ситуациях.

Простое подключение и управление:

Участие в программе начинается с минимального первоначального взноса в 30 000 рублей. Далее можно пополнять счет от 1 000 рублей в любое удобное время. Участники получают доступ к государственным льготам и могут выбрать наиболее подходящий формат выплат.

Подробнее со всей информацией вы можете ознакомиться на официальном сайте или позвонив по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.