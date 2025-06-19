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Wildberries построит логистический центр в Иркутской области

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ) построит логистический центр площадью 150 тысяч квадратных метров на территории Иркутской области. Соответствующее соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума между компанией и Правительством Иркутской области.

<p>Фото https://irkobl.ru/</p>

Фото https://irkobl.ru/

Свои подписи под документом поставили Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и главный исполнительный директор объединенной компании Wildberries&Russ Роберт Мирзоян. Склад будет оснащен современными автоматизированными складскими системами, в том числе сортировочным и конвейерным оборудованием.

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– Строительство распределительного центра Wildberries в Иркутской области – это важный проект, реализация которого напрямую отразится на развитии малого и среднего бизнеса в регионе. Такой объект позволит снизить затраты предпринимателей на логистику и сократит сроки доставки. Благодаря строительству такого центра местные предприниматели получают возможность более эффективно взаимодействовать с маркетплейсом и расширять свою клиентскую базу. Уверен, данный проект станет стимулом для развития бизнеса Приангарья, – отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Роберт Мирзоян, глава объединенной компании Wildberries и Russ, подчеркнул, что «современная складская инфраструктура – ключ к эффективному управлению поставками и сокращению времени доставки. Благодаря открытию объекта покупатели смогут получать заказы быстрее, а продавцы получат дополнительные возможности для хранения собственных товаров, что существенно сократит их затраты на логистику».

Сейчас объединённая структура Wildberries&Russ владеет сетью из более чем 130 логистических объектов суммарной площадью свыше трех миллионов квадратных метров. К концу 2025 года планируется расширение сети ещё на два с половиной миллиона квадратных метров новых мощностей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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