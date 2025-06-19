Почему все ждут ослабления рубля

Второй день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оказался весьма насыщенным заявлениями в адрес рубля, причём негативными. Так, первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров озвучил прогноз по оптимальному курсу для экспортёров в 100 руб. за доллар. С мнением вице-премьера согласились глава ВТБ Андрей Костин, заявивший, что нынешний курс «вредный», и что надо «отруливать» на уровень 90 руб. за доллар и выше, а также некоторые руководители металлургических компаний, назвавшие его «заградительным» для экспортёров.

– Судя по довольно грустным финансовым результатам крупнейших нефтяных компаний, у которых снизились чистые прибыли по МСФО и РСБУ за первый квартал 2025 года, а также по динамике спада в металлургической отрасли за январь-апрель 2025 года почти на 7% в годовом выражении, для экспортёров крепкий рубль, особенно при очень высокой ключевой ставке ЦБ РФ, весьма критичен, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Однако рублю в настоящее время большую поддержку оказывают сокращение покупок валюты Минфином по бюджетному правилу, снижение потребительского спроса, сокращающее, в свою очередь, спрос на импорт, растущие цены на нефть, а в третьей декаде месяца к этим факторам присоединится и налоговый период.

– Если в начале следующего месяца Минфин объявит об увеличении покупок по сравнению с июнем, а это вполне возможно по причине резко выросших цен на нефть, рубль может в июле подешеветь до 84 руб. за доллар и 94 руб. за евро, – считает эксперт Freedom Finance. – Новое снижение Банком России ключевой ставки в следующем месяце может также способствовать остановке укрепления рубля из-за более высокого спроса на потребительские товары, и в том числе – на импорт. Так что июль может оказаться переломным месяцем в части динамики рубля. Мы ожидаем курс доллара в течение текущей недели в коридоре 78-80 руб., евро – 89-91 руб., юаня – 10,8-11,2 руб.

Сегодня, 19 июня, биржевой курс юаня торгуется на уровне 10,9 руб., на внебиржевом рынке доллар США торгуется выше 78 руб., евро находится в коридоре 89,5-90 руб.