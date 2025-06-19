«Аллея здоровья» появится в Иркутске до 1 октября

В Иркутске на улице Розы Люксембург в Ленинском округе к осени появится новое общественное пространство – «Аллея здоровья». В настоящее время ее обустройство уже ведется.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Здесь уже демонтировали старые покрытия, вырыли траншеи под прокладку кабеля, уложили нижний слой основания на тротуаре, приступили к верхнему. Завершается разработка грунта, установка бордюров вдоль пешеходных дорожек», – прокомментировала начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова.

Также здесь появятся пешеходная зона с тротуарами, скамейками и урнами, 44 новых фонаря. Будут высажены ели, рябина, сирень, спирея.

Работы на объекте начались 1 апреля. По контракту срок их окончания – 1 октября. Отставания от графика пока не отмечается.

Проект реализуют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» совместно с местным фармакологическим предприятием, которая частично оплачивает работы. Аллея будет располагаться неподалеку от здания организации. Помимо прочего, будут организован центральный проход с лестничными маршами, приведен в надлежащий вид существующий проезд.