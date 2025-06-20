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Экс-глава Приангарья Сергей Левченко подал документы на губернаторские выборы

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Избирательная комиссия Иркутской области приняла документы от экс-главы Приангарья Сергея Левченко, который решил принять участие в губернаторских выборах. Его поддержала КПРФ, которую он представит.

«Теперь кандидату предстоит собрать в поддержку выдвижения 239 подписей депутатов представительных органов и глав муниципалитетов, из них не менее 40 должны быть от депутатов и глав муниципальных районов, городских и муниципальных округов», – пояснили в избиркоме.

Напомним, что конкуренцию Левченко на выборах составит действующий глава региона Игорь Кобзев, который также подал документы. Пока известно о выдвижении на выборы лишь двух кандидатов. Голосование за главу региона будет идти три дня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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