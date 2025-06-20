Два иркутских вуза вошли в мировой рейтинг лучших университетов

Международное рейтинговое агентство Times Higher Education составило мировой рейтинг университетов Impact Rankings 2025. Он оценивает влияние вузов на развитие общества и достижение целей ООН в области устойчивого развития. В список вошли два университета из Иркутска.

Иркутский национальный исследовательский технический университет вошел в группу 601–800, Иркутский госуниверситет – 1001–1500. Лучшими в РФ признали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Российский университет дружбы народов.

Лидирующие позиции среди вузов всего мира заняли Университет Западного Сиднея в Австралии, Манчестерский университет Великобритании, Национальный университет Кёнпук Южной Кореи.

Составители оценивали достижения гендерного равенства, построение справедливого, мирного и инклюзивного общества, устойчивый всеохватный экономический рост, полную и производительную занятость и другие аспекты.