Мошенники под видом начальника и полицейского похитили у ангарчанки более 2 млн рублей

67-летняя жительница города Ангарска Иркутской области стала жертвой аферистов. Женщина думала, что общается с бывшим начальником и правоохранителями.

По данным ГУ МВД России по региону, сибирячке на телефон пришло голосовое сообщение от имени бывшего высокопоставленного руководителя. Собеседник утверждал о фиктивных договорах, из-за которых была неверно начислена заработная плата.

После аферисты стали звонить от лица правоохранительных органов, заявив о перечислениях от имени ангарчанки денег в запрещенные организации. Они назвали личные данные, в том числе серию и номер паспорта.

Женщина засомневалась в порядочности собеседников, которые обвинили ее в нежелании сотрудничать с «властями». После этого им все-таки удалось убедить жертву отдать средства на экспертизу: более 2 млн рублей забрали курьеры.

Личности последних уже удалось установить, поиски остальных преступников ведутся в рамках расследования.