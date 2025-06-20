Кластер редкоземельных металлов хотят создать в Иркутской области

В Иркутской области может появиться кластер редкоземельных металлов. Уже создан штаб по координации его создания, который возглавил губернатор Игорь Кобзев.

«В настоящее время правительство [региона] инициирует создание кластера редких и редкоземельных металлов на территории Иркутской области», – цитирует Кобзева «Интерфакс».

По словам губернатора, регион обладает значительными запасами редкоземельных элементов, потому он рассматривается как одна из ключевых площадок по созданию кластера в Сибири.

С помощью организации планируют повысить конкурентоспособность и обеспечить технологическую независимость Российской Федерации в сфере редких и редкоземельных металлов.