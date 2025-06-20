Три соглашения с продовольственными компаниями заключила Иркутская область на ПМЭФ-2025

Это «Белореченское», белорусская «Межрегиональная энергетическая компания» и «Иркутский масложиркомбинат».

Фото с сайта правительства Иркутской области

На Петербургском международном экономическом форуме правительство Иркутской области подписало три соглашения с сельхозпроизводителями. СХАО «Белореченское» инвестирует 700 млн рублей в строительство фермы на 1000 голов коров, а совместно с «Межрегиональной энергетической компанией» – еще 400 млн рублей в очистные сооружения. Также заключено соглашение с Иркутским масложиркомбинатом о создании фермы на 3000 коров с инвестициями 2,2 млрд рублей.

– Уверен, что с помощью заключенных соглашений, совместных усилий правительства, ведущих сельскохозяйственных предприятий и инвесторов региону будет оказано содействие по интенсивному развитию животноводства. Это позволит увеличить самообеспеченность Приангарья молоком, нарастить необходимый объем производства в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по увеличению к 2030 году объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.