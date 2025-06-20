Греф: ключевая ставка может снизиться до 15% к концу года, но риски остаются

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ключевая ставка может снизиться до 15–16% к концу текущего года, сообщает РБК. Он отметил, что снижение будет зависеть от проинфляционных факторов, а Центральный банк придерживается более консервативного подхода.

Греф также подчеркнул, что в ряде секторов экономики наблюдается сложная ситуация, и российский бизнес фактически остановил инвестиционный цикл из-за высокой ключевой ставки.

«Мы, крупнейший банк, который финансирует инвестиционные проекты в стране, у нас примерно доля, мы оцениваем, 60–65%. Впервые за долгое время, с начала этого года, мы не профинансировали ни одного нового инвестиционного проекта», — отметил председатель правления Сбера.

Греф считает, что необходимо смягчение мер регулятора, поскольку охлаждение экономики может занять больше времени.

«Сложно когда экономика перегревается, но еще сложнее — когда она переохлаждается. Запуск займет значительно больше времени», — считает он.

Он отметил, что тренд на снижение инфляции очевиден, но проинфляционные факторы все еще сохраняются. Греф согласен с ЦБ, что время для резкого снижения ключевой ставки еще не пришло, так как разница между инфляцией и ставкой слишком чувствительна для бизнеса.

Ранее первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что высока вероятность того, что к концу года ключевая ставка опустится до 17%.

Напомним, 6 июня Банк России уже снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%, после длительного периода, когда она составляла 21% годовых. Эксперты подчеркивают, что «снижение ставки до 20% носит скорее формальный характер и принципиально ничего не меняет ни для бизнеса, ни для бюджета, ни для россиян».