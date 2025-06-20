ЦБ ограничит сделки с криптовалютами для большинства инвесторов

Центральный банк России предложил ограничить сделки с криптовалютами только для «особо квалифицированных» инвесторов, что означает запрет на такие операции для всех остальных категорий. Однако это ограничение не коснется уже имеющихся у инвесторов криптоактивов, сообщает Интерфакс со ссылкой на первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

«Одно из предложений ЦБ — разрешить инвестирование в криптоактивы только суперквалифицированным инвесторам и запретить будущие инвестиции в криптовалюты для обычных и квалифицированных инвесторов на территории России», — отметил Чистюхин.

Он подчеркнул, что это пока не окончательное решение, и консультации с Минфином продолжаются.

В марте ЦБ направил в правительство предложение о введении специального экспериментального правового режима (ЭПР) на три года, в рамках которого сделки с криптовалютами смогут совершать только «особо квалифицированные» инвесторы. Такой статус смогут получить граждане с инвестициями в ценные бумаги и депозиты свыше 100 млн рублей или доходом более 50 млн рублей за прошлый год. Целью введения ЭПР является повышение прозрачности рынка криптовалют, формирование стандартов оказания услуг и расширение инвестиционных возможностей для опытных инвесторов, готовых к рискам.