Эн+, Рослесхоз и правительство Иркутской области разработают систему защиты лесов от пожаров

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+, Рослесхоз и правительство Иркутской области на ПМЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве по мониторингу и охране лесов от пожаров и реализации других климатических проектов.

Цель соглашения – создание системы видеонаблюдения для своевременного обнаружения и предотвращения лесных пожаров в Иркутской области, что позволит снизить объемы выбросов парниковых газов и обеспечит экологическую безопасность региона. В рамках сотрудничества стороны планируют обмениваться информацией, разрабатывать совместные проекты и участвовать в формировании государственной политики в области лесного хозяйства.

«Подписание этого соглашения отражает комплексный подход Эн+ к вопросам защиты климата и экосистем. Современные технологии мониторинга лесов – это не просто инструмент предотвращения пожаров, но и важный элемент реализации наших климатических обязательств. Такие проекты позволяют бизнесу и государству работать сообща для сохранения природных ресурсов России и вносить реальный вклад в борьбу с изменением климата», – отметила заместитель генерального директора Эн+ по устойчивому развитию Ирина Бахтина.

Реализация проекта позволит повысить эффективность мониторинга лесных пожаров, укрепить экологическую безопасность региона и внести вклад в выполнение международных обязательств России по снижению негативного воздействия на климат.

«Подписание соглашения стало важным шагом в реализации национальных и международных климатических обязательств, включая положения Климатической доктрины России, Парижского соглашения и законодательства о регулировании выбросов парниковых газов. Документ предусматривает долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, направленное на сохранение лесных ресурсов и борьбу с последствиями климатических изменений», – подчеркнул руководитель Рослесхоза Иван Советников.

«На протяжении нескольких последних лет Приангарье демонстрирует тенденцию по снижению всех показателей лесных пожаров: количества, площадей, ущерба. Добиться этого помогает планомерная работа, в том числе по раннему выявлению возгораний. Отслеживание очагов с помощью видеокамер – одно из самых перспективных направлений. Намерены в рамках соглашения активно развивать сеть имеющихся в Приангарье камер», – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.