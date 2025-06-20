Шохин: дивиденды вернутся при снижении ставки до 15%

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что вернуть дивидендную активность компаний в 2026 году можно при снижении ключевой ставки до 15%, сообщает Интерфакс.

«Этот год был сложным для рынка и инвесторов: многие компании отказались от дивидендов, так как все средства шли на обслуживание долгов», — отметил Шохин.

Он добавил, что ситуация может улучшиться в следующем году, если расходы на обслуживание долгов снизятся. Для этого ключевая ставка должна опуститься к концу года до 15%, что позволит компаниям высвободить ресурсы для дивидендных выплат.

Шохин также подчеркнул, что при ставке в 15% фондовый рынок станет более привлекательным и сможет конкурировать с банковскими депозитами, которые сейчас предлагают более высокую доходность.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что ключевая ставка может снизиться до 15–16% к концу года. Он подчеркнул, что снижение будет зависеть от проинфляционных факторов, в то время как Центральный банк придерживается более осторожного подхода.

Греф также подчеркнул, что в ряде секторов экономики наблюдается сложная ситуация, и российский бизнес фактически остановил инвестиционный цикл из-за высокой ключевой ставки. Сбербанк, крупнейший финансист инвестиционных проектов в стране, с начала года не профинансировал ни одного нового проекта.