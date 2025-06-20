Набиуллина и Решетников поспорили на ПМЭФ о влиянии процентных ставок на рынок

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на макроэкономической сессии ПМЭФ заявил, что экономика находится на грани рецессии, хотя официальная статистика показывает "зеркало заднего вида". Он подчеркнул, что дальнейшее развитие будет зависеть от решений правительства и ЦБ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что экономика выходит из перегрева, а министр финансов Антон Силуанов выразил оптимизм, отметив, что после "похолодания" всегда приходит "лето".

Решетников пояснил, что речь идет не о математической рецессии, предполагающей спад ВВП два квартала подряд, и выразил надежду, что при правильных действиях этого удастся избежать. Однако опросы бизнеса и данные банков указывают на ухудшение финансового состояния компаний, и число предприятий в зоне риска растет, сообщает газета "Ведомости".

Участники дискуссии разошлись во мнениях о текущей модели роста. Набиуллина отметила, что экономика росла за счет использования свободных ресурсов, но теперь столкнулась с дефицитом рабочей силы. Замглавы администрации президента Максим Орешкин считает, что модель активизации спящих ресурсов исчерпала себя, и экономика должна перейти на новую технологическую ступень.

Решетников отметил, что экономика предложения начала развиваться, запущены новые инвестиционные циклы в агропромышленном комплексе и туризме, но жесткая денежно-кредитная политика негативно влияет на инвестиционную активность бизнеса.

По его мнению, высокая стоимость денег влияет на конкурентоспособность российских товаров на мировых рынках. Он подчеркнул, что сложная машиностроительная продукция, такая как железнодорожные локомотивы, сильно зависит от процентных ставок. Решетников объяснил, что российские локомотивы теряют конкурентоспособность на 15–20% по сравнению с китайскими из-за дороговизны кредитных средств.



Эльвира Набиуллина, глава Банка России, возразила, напомнив, что два года назад ставки были низкими, и задала вопрос, что тогда ограничивало рынок. Решетников ответил, что в то время существовали другие ограничения, включая недостаток длинных денег.



В дискуссию вмешался министр финансов Антон Силуанов, заметив, что «развивать экономику предложения и охлаждать экономику – две совершенно противоположные задачи».

«Если мы говорим об экономике предложения, то да, действительно, мы сейчас справимся с инфляцией, чуть подохладимся, и она [новая модель экономики] потом пойдет уже другими темпами и в другом качестве», – подчеркнул он.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что ключевая ставка может снизиться до 15–16% к концу года. Он подчеркнул, что снижение будет зависеть от проинфляционных факторов, в то время как Центральный банк придерживается более осторожного подхода. Греф также подчеркнул, что в ряде секторов экономики наблюдается сложная ситуация, и российский бизнес фактически остановил инвестиционный цикл из-за высокой ключевой ставки. Сбербанк, крупнейший финансист инвестиционных проектов в стране, с начала года не профинансировал ни одного нового проекта.