На ПМЭФ заявили о необходимости отдельного закона для ИИ в медицине

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прозвучало предложение о создании отдельного законопроекта, регулирующего использование искусственного интеллекта (ИИ) в медицине. Член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова подчеркнула необходимость более глубокой разработки этико-правовой базы для ИИ, несмотря на существующий кодекс этики. Основные вопросы, требующие правового регулирования, включают определение правосубъектности ИИ, защиту персональных данных пациентов и баланс интересов между государством, бизнесом и личностью.

Генеральный директор НМИЦ им. Алмазова Евгений Шляхто отметил, что после успешной аккредитации нейросети GigaChat, ИИ разработки направляются в сторону мультимодальных моделей, способных обрабатывать информацию из различных источников, сообщает газета "Ведомости". Филатова добавила, что необходимо юридически определить статус ИИ, чтобы понять, кто будет нести ответственность за его решения.

Также важным является регулирование доступа к персональным данным, чтобы минимизировать угрозы утечек и обеспечить эффективность работы ИИ. Филатова подчеркнула, что антропоориентированный подход должен сохраняться, но при этом не ограничивать развитие технологий.

В настоящее время ведется разработка и тестирование применения ИИ в клинической практике в ведущих медицинских учреждениях России. Александр Гусев, директор по развитию бизнеса Webiomed, указал на необходимость расширения автономности ИИ, чтобы повысить его эффективность в лечебно-диагностическом процессе.