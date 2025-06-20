Куда вложить миллион рублей? Совет главы Сбербанка Германа Грефа

Все зависит от горизонта вложений.

Выбор между вкладом и акциями зависит от сроков инвестирования. Об этом глава Сбербанка Герман Греф рассказал в интервью телеканалу РБК на ПМЭФ-2025.

«Год – на депозит. Пять лет – в акции «Сбера», – считает Греф.

Он добавил, что россияне, наученные кризисами, действуют в период высоких ставок крайне рационально, сохраняя средства на депозитах. Бизнес также предпочитает гарантированный доход под 20% годовых рисковым инвестициям с меньшей доходностью.

Ранее стало известно, что россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Проценты покроют до 10% прогнозируемых годовых расходов жителей страны.