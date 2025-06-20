Губернатор Камчатки проигнорировал обязательную регистрацию Telegram-канала

Telegram-канал губернатора Камчатского края Владимира Солодова оказался единственным среди глав регионов с аудиторией более 10 000 подписчиков, который не зарегистрирован в Роскомнадзоре (РКН). На момент публикации канал Солодова насчитывал 15 253 подписчика, однако в описании отсутствуют сведения о регистрации, а сервис «Госуслуги» не находит его в перечне верифицированных каналов, сообщает газета "Ведомости". Издание направило запрос в правительство Камчатского края.

С 1 ноября 2024 года действует закон, обязывающий блогеров с аудиторией свыше 10 000 подписчиков регистрировать свои каналы в РКН. Нерегистрированные каналы не имеют права размещать рекламу и информацию о финансировании, а их материалы нельзя репостить. Регистрация осуществляется через «Госуслуги», после чего канал должен разместить уникальный номер в описании в течение трёх дней. Решение о регистрации принимается в течение 10 рабочих дней.

По данным первого зампреда комитета Госдумы Антона Горелкина, за первые пять месяцев действия закона РКН зарегистрировал 134 000 заявлений из 214 000 поступивших. Среди губернаторов с аудиторией более 10 000 подписчиков, у главы Самарской области Вячеслава Федорищева канал зарегистрирован, хотя в описании данные отсутствуют. Каналы губернаторов с меньшей аудиторией, например, главы Костромской и Магаданской областей, не зарегистрированы.

Отдельные губернаторы, такие как Андрей Бочаров (Волгоградская область), Станислав Воскресенский (Ивановская область) и Игорь Руденя (Тверская область), вообще не имеют Telegram-каналов.

Политолог Александр Немцев отмечает, что отсутствие регистрации — это недоработка коммуникационных служб, а процедура регистрации достаточно проста. Он также отметил, что большинство губернаторов доверяют эти вопросы специалистам.

В целом никаких санкций за отсутствие регистрации, кроме запрета на размещение рекламы, сейчас законом не предусмотрено, говорит заместитель руководителя департамента внешних коммуникаций КГ «Полилог», политолог Александр Хазариди. «Очевидно, что руководители регионов никого рекламировать с коммерческой целью не будут. Для политиков и госслужащих публичная регистрация в реестре скорее сигнал, направленный региональным блогерам и авторам в социальных сетях, своеобразный призыв не игнорировать эту меру», – сказал эксперт «Ведомостям».