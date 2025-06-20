Миллиарды учетных записей Telegram и Apple утекли в Сеть: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: в Киеве устроили масштабный протест, миллиарды учетных записей Telegram и Apple попали в сеть, россиянам рассказали, куда вложить миллион рублей, а в Иркутской области хотят создать кластер редкоземельных металлов. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Протест в Киеве

Жители Украины устроили один из наиболее масштабных протестов с начала спецоперации. Около тысячи человек возле входа в Дом профсоюзов выступили против действий Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов. «Мы воюем на фронте - а в тылу государство забирает нашу землю и право на голос!» – говорили люди. По данным местных изданий, федерацию профсоюзов пытаются выселить из ее здания, полиция заблокировала вход. Граждане не согласны с таким положением дел.

Слив данных

Около 16 млрд логинов и паролей, включая учетные записи Apple, Google, Telegram, попали в Сеть. Утечка может быть одной из масштабных в истории. Она затронула данные пользователей для входа в социальные сети, а также корпоративные и государственные онлайн-сервисы. Информация может быть использована для кражи аккауктов и личных данных с целью мошенничества. Людям советуют поменять пароли.

Куда вложить миллион

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, куда прямо сейчас лучше вложить один миллион рублей. «Год – на депозит. Пять лет – в акции «Сбера», – отметил он и пояснил, что многие жители так и делают. «Наши люди ценой многих кризисов получили хорошую экономическую подготовку. Поэтому они действуют абсолютно рационально в текущих условиях», – резюмировал эксперт.

Кластер редкоземельных металлов

В Иркутской области может появиться кластер редкоземельных металлов. Уже создан штаб по координации его создания. Регион обладает значительными запасами редкоземельных элементов, потому он рассматривается как одна из ключевых площадок по созданию кластера в Сибири. С помощью организации планируют повысить конкурентоспособность и обеспечить технологическую независимость Российской Федерации в соответствующей отрасли.

Логистический центр

Объединенная компания Wildberries&Russ построит логистический центр площадью 150 тысяч квадратных метров на территории Иркутской области. Накануне было подписано соответствующее соглашение с местными властями. Склад будет оснащен современными автоматизированными системами, в том числе сортировочным и конвейерным оборудованием. Предприниматели Приангарья получат возможность более эффективно взаимодействовать с маркетплейсом и расширять свою клиентскую базу.