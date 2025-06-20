Новый семейный центр построят в Октябрьском районе

Строительство семейного центра в составе жилого комплекса «Сибиряков» начнется в следующем году. В настоящее время ведется проектирование пятиэтажного здания, в котором разместятся спортивный клуб класса бизнес+, многоуровневый детский развлекательный центр и бытовые сервисы. Его площадь составит около 5 тыс. м², сообщили редакции SIA.RU.

– Строительство административного объекта логично вписывается в повестку развития комплекса бизнес-класса, – комментирует новость Иван Готовский, председатель правления «Гордо девелопмент». – На мой взгляд, бизнес-класс – это когда в периметре твоего дома есть абсолютно всё, что необходимо для жизни. Ведь самый ценный ресурс у человека сегодня – это время.

По словам Ивана Готовского, концепция здания не похожа на типовой торгово-развлекательный центр. Изучение спроса показало заинтересованность в услугах для повседневного семейного времяпрепровождения.

Здание удовлетворит потребности в социальной инфраструктуре не только жителей ЖК «Сибиряков», но и всей Лисихи. Здесь планируется разместить детские центры дополнительного образования, спортивные секции, рынок, фудкорт и точки бытового обслуживания.