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Решетников попросил у Набиуллиной «немного любви» к экономике

Глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал добавить «любви к экономике» в обсуждение инфляции, выступая на сессии ПМЭФ. Он отметил, что дискуссия не должна сводиться к крайностям — либо инфляция на уровне 4%, либо ситуация, как в Турции. По мнению министра, существует промежуточная зона решений, где можно найти баланс, сообщает Интерфакс.

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Максим Решетников назвал снижение инфляции важным и необходимым шагом, однако высказал мнение, что сейчас ЦБ «упрощает дискуссию». По мнению министра, регулятор ориентируется лишь на две величины — 4% или «как в Турции». В мае нынешнего года инфляция в Турции составила 35,41%.

«Мы все понимаем важность снижения инфляции, но упрощать дискуссию не стоит. Между этими крайностями есть пространство для обсуждения», – сказал Решетников.

Он также обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с просьбой добавить в экономическую политику не только стремление к достижению цели по инфляции, но и немного любви к росту экономики.

«Я просто за то, чтобы помимо веры в 4% можно хотя бы немножко любви к экономике, чуть-чуть», – обратился Решетников к сидящей рядом главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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