Опасные выбросы в воздухе обнаружили в Иркутске, Ангарске, Братске и Шелехове

Мониторинг качества атмосферного воздуха проводится в восьми городах Иркутской области в рамках федерального проекта «Чистый воздух». С начала года состоялось свыше, 5,6 тысячи проверочных мероприятий, в рамках которых были обнаружены опасные выбросы.

В Иркутске выявлены превышения ПДК по бенз(а)пирену, взвешенным, бутилацетату, этилбензолу, метилбензолу и диметилбензолу. На территории Ангарска фиксировался переизбыток формальдегида, в Шелехове – диоксида азота.

Больше всего загрязнений – в Братске, где превышение ПДК фиксировалось по бенз(а)пирену, бензолу, гидроксибензолу, формальдегиду, а также диметилбензолу, пропан-1-тиолу и этилбензолу.

На территории городов Зима, Усолье-Сибирское, Свирск, Черемхово превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано.

Проверочные мероприятия будут продолжены.