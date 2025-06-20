АТБ предложил новую привилегию для премиальных клиентов — страхование в поездках по всему миру

С 25 июня 2025 года Азиатско-Тихоокеанский банк запустит новую бесплатную услугу для премиальных клиентов — «Страхование в поездках по всему миру». Полис доступен клиентам Private, а также пользователям премиальных программ «Статус» и «Статус Плюс» при наличии среднемесячного остатка на счетах от 15 млн рублей в предыдущем месяце.

Полис дополнительно распространяется на двух членов семьи, путешествующих совместно с клиентом по России или выезжающих за границу. Услуга охватывает как стандартные поездки, так и активный отдых. Полис действует в течение одного календарного года, количество поездок в этот период не ограничено, при этом каждая из них не должна превышать 90 дней, а страховое покрытие составляет 100 тысяч евро. Максимальный возраст застрахованных – до 85 лет.

Страховые риски, включенные в полис:

расходы на медицинскую помощь и транспортировку в случае болезни;

страхование от несчастных случаев;

риск гражданской ответственности на случай причинения вреда третьим лицам или их имуществу;

вынужденный отказ от поездки;

активный отдых;

утеря и похищение багажа или документов, удостоверяющих личность.

По словам директора департамента развития премиальных сегментов АТБ Веры Барановой, новая услуга делает путешествия более комфортными: «В отпуске или командировке меньше всего хочется думать о рисках и непредвиденных расходах. “Страхование в поездках по всему миру” позволяет наслаждаться отдыхом, а об остальном заботится страховая компания: вы спокойно планируете маршруты, открываете новые места и получаете удовольствие от каждого момента зная, что помощь всегда под рукой».

Подробную информацию об условиях страхования для премиальных клиентов можно получить у персонального менеджера, в отделении банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).