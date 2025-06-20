В АТБ успешно завершила стажировку группа китайских студентов

Азиатско-Тихоокеанский банк реализовал проект стажировки для студентов из Китайской Народной Республики, обучающихся на экономическом факультете Московского государственного университета. Стажировка проходила в головном офисе АТБ в Москве и длилась один месяц с занятостью три дня в неделю. Пять выпускников успешно завершили курс и получили от банка сертификаты об успешном прохождении обучения.

Проект для китайских студентов старших курсов был запущен в рамках программы оплачиваемых стажировок в АТБ в феврале 2025 года. Цель проекта – профессиональная подготовка молодых специалистов в банковской сфере, интеграция иностранных студентов в российскую деловую среду, а также долгосрочное устойчивое развитие банка. Кандидаты отбирались по итогам академической успеваемости. Финальный отбор производился на основе мотивационной видео-визитки на тему «Банк будущего – какой он?».

В рамках обучающей программы стажёрам была предоставлена возможность познакомиться с основами банковской системы и под руководством опытных наставников получить практический опыт работы в банке федерального масштаба по самым актуальным направлениям: разработка и реализация стратегии, бизнес-планирование, контроль денежных потоков и управление ликвидностью, работа с физическими лицами и корпоративными клиентами, оценка рисков и многое другое.

В течение всего периода стажировки студенты также проходили обучение в Корпоративном университете АТБ: посещали онлайн-семинары, проходили курсы и тестирования по различным направлениям банковской деятельности.

«Хочу выразить благодарность команде экономического факультета МГУ за плодотворное сотрудничество, содействие в продвижении нашей программы стажировок и помощи в отборе кандидатов на программу. Для АТБ этот проект – отличная возможность привлечь талантливых молодых специалистов, а для студентов это шанс начать строить карьеру в банковской сфере. По итогам пилота могу с уверенностью сказать, что программа завершилась с отличным результатом, все задействованные в этом процессе сотрудники банка вложились в него с максимальной самоотдачей, а студенты показали выдающийся потенциал», – рассказал директор по персоналу АТБ Вадим Коровин.

У Азиатско-Тихоокеанского банка большой опыт работы с начинающими специалистами и выпускниками вузов: помимо практики и стажировок для студентов, банк также реализует собственные программы подготовки кадров. В учебных материалах АТБ используются визуальная опора, интерактивные формы работы, смоделированы рабочие ситуации, приближенные к реальным, чтобы помочь обучающимся полностью погрузиться в процесс.