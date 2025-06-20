АТБ запускает программу «Накопительное страхование жизни: Двойная защита» для премиальных клиентов

9 июня 2025 года Азиатско-Тихоокеанский банк представил новый продукт для премиальных клиентов, подключивших пакеты услуг «Статус», «Статус Плюс» и Private. Программа «Накопительное страхование жизни: Двойная защита» сочетает сразу две возможности: накопление капитала и получение страховой защиты на весь срок действия полиса.

Минимальный ежегодный взнос по программе составляет 100 тысяч рублей. Полис оформляется на двух застрахованных лиц — взрослого и ребёнка. Срок действия договора клиент может выбрать самостоятельно — от пяти до пятнадцати лет. В течение этого времени формируется финансовый резерв, который к окончанию срока возвращается клиенту вместе с накопленным инвестиционным доходом. Также у оформивших программу есть право на социальный налоговый вычет и возможность вернуть до 13% от суммы ежегодных взносов.

Накопительное страхование жизни позволяет планировать такие крупные расходы, как оплата образования, первоначальный взнос по ипотеке или пенсионные накопления. В период действия договора предусмотрены соответствующие страховые выплаты, гарантирующие финансовую поддержку, если здоровье потребует дополнительной заботы. Полученные по договору суммы защищены от взыскания, что обеспечивает абсолютную неприкосновенность страховых выплат в соответствии с законодательством.

Накопительное страхование жизни оформляется только при личном визите в отделение банка, где можно получить детальную консультацию и заключить договор с участием страховых партнёров АТБ — компаний ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и ООО «СК «МАКС Страхование Жизни».

Подробную информацию о программе «Двойная защита» для премиальных клиентов можно получить у персонального менеджера, на сайте, в ближайшем офисе АТБ или по телефону горячей линии 8 800 775-88-88 (звонок по России бесплатный).