Эксперты Альфа-Банка обсудили технологичные тренды ритейла

В Москве завершилась Неделя Российского Ритейла — крупнейший форум года в отрасли. В зале Альфа-Банка каждый день с аншлагом проходили сессии с лидерами рынка.

В первый день на форуме заглянули в будущее розницы — каким его видят топ-менеджеры X5 Group, Магнита, Ленты, DNS, билайна.

На сессии «Win-win: технологии совместного успеха» говорили об онлайн-факторинге как альтернативе кредитам для поставщиков в ритейле. Бизнес отмечает, что в цифровом формате сделки значительно ускорились.

Ещё один востребованный в рознице сервис — онлайн-инкассация. На посвящённой ей сессии говорили о том, что доля наличных в отрасли до сих пор превышает 30%. Цифровое решение активно используют в Магните, и топ-менеджер сети разобрал миф о ненадёжности устройств.

На сессии «Новые правила игры» спикеры Lamoda, вкусно — и точка, Яндекс Маркета и Азбуки вкуса обсудили, как выигрывать конкуренцию за внимание аудитории. Один из способов — партнёрство с финтехом.

Отдельную дискуссию провели о трендах fashion-рынка. По прогнозу Альфа-Банка, до 2030 года средние темпы роста в сегменте составят +4,8% в год. При этом доля онлайн-продаж вырастет с текущих 50% до 75%. Поэтому крупные игроки делают ставку на цифровизацию.

Со стороны Альфа-Банка экспертизой поделились глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский, главный экономист Наталия Орлова, старший вице-президент и руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Денис Кутасов, управляющий директор по факторингу Павел Шишов, руководитель дирекции развития бизнеса с партнёрами Сергей Мишуков. Руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Александр Горинов и аналитик Екатерина Тузикова выступили модераторами.

Участники мероприятия обсудили ключевые вопросы развития российского ритейла, включая перспективы роста, роль искусственного интеллекта (ИИ), макроэкономические тренды 2025 года и пути масштабирования инноваций. Все спикеры сошлись на том, что розницу меняет цифровизация, а развитие технологий драйвит отрасль.