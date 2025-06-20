Какие пространства благоустроят в Иркутской области в 2026 году: итоги голосования

Завершилось голосование за общественные пространства, которые благоустроят в Иркутской области 2026 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». За проекты голосовали жители. SIA.RU публикует подборку самых необычных из них.

Вертикальный фонтан

В Ангарске обустроят новую площадку около спортивной школы «Ермак». Здесь предусмотрено устройство пешеходных дорожек, установка лавочек, урн, наружного освещения, необычного вертикального фонтана.

Фото: скриншот с сайта «Госуслуги»

Скульптура грифона

Необычная площадка украсит и Саянск. На перекрестке улиц Нуриахметовой и Советской обустроят сквер государственных символов. Запланированы создание входной группы, установка скамеек, урн, скульптуры грифона, флагштока с флагами, устройство освещения, озеленение.

Фото: скриншот с сайта «Госуслуги»

Арка «Сердце» и скамейка влюбленных

Преображение затронет и пространство возле ЗАГСа в городе Вихоревка на улице Дзержинского. Тут состоятся устройство асфальтового покрытия площади у здания администрации с установкой парковочных ограничителей, созданием цветочных клумб. Украшением станут малые архитектурные формы при входе в ЗАГС – арки «Сердце», скамейка влюбленных, скульптура «Свадебные кольца». Для удобства граждан разместят лавочки и урны.

Фото: скриншот с сайта «Госуслуги»

Светящиеся качели, шезлонги и мост

В селе Хомутово на улице Колхозной запланировано благоустройство набережной. Тут расположится прогулочная зона, зона отдыха в виде светящихся качелей, разнообразных лавочек и шезлонгов. Пешеходная дорожка будет дополнена деревянными элементами в виде мостика и выходом к воде. Будет выполнено озеленение территории. В связи со значительным объемом запланированных работ и ограниченным финансированием реализацию проекта разделят на несколько этапов.

Фото: скриншот с сайта «Госуслуги»

Композиция из камней и арт-объект с рыбами

Три зоны в рамках одного проекта благоустроят на проспекте Ленина в Братске. Будет создана северная смотровая площадка, где установят уличную мебель. Преобразят территорию у монумента к 40-летию ВЛКСМ – запланировано устройство нового покрытия из плитки и установка ограждения. Появится и южная смотровая площадка, которую украсят арт-объекты и композиции из камней, для комфорта установят уличную мебель.

Фото: скриншот с сайта «Госуслуги»

Сквер с карасями

Рыбной теме посвятят и один сквер в Иркутске. Он будет связан с карасями и разместится в районе озера в микрорайоне Юбилейный. Запланированы устройство покрытий и озеленение территории, установка малых архитектурных форм, оборудование наружного освещения. В центре площадки окажется игровой объект для детей в форме карася.

Фото: скриншот с сайта «Госуслуги»

Памятник основателям Ивано-Матренинской больницы

На улице Пролетарской в областном центре оборудуют новое пространство. Запланированы устройство покрытий и озеленение территории, установка малых архитектурных форм, наружного освещения. «Сердцем» сквера станет памятник, посвященный основателям Ивано-Матренинской больницы. Площадку разместят неподалеку от медучреждения.

Фото: скриншот с сайта «Госуслуги»

Также новые пространства появятся в Байкальске, Зиме, Нижнеудинске, Тайшете и в других муниципалитетах Приангарья.