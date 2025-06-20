Ингосстрах Банк предоставит банковские гарантии для участников крупнейшей торговой площадки России

Ингосстрах Банк присоединился к крупнейшей федеральной электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ», предоставляющей услуги по проведению электронных торгов для государственных закупок, и начал выпускать банковские гарантии для ее участников.

Помимо гарантий Банк предоставит возможность кредитного финансирования для обеспечения заявки на участие в торгах.

«Сотрудничество Ингосстрах Банка с федеральной торговой площадкой позволит охватить крупнейший рынок клиентов–участников и исполнителей государственного заказа в России, а также предоставлять им широкий спектр банковских продуктов, включая банковские гарантии. Это повысит доступность финансовых услуг, упростит процесс получения гарантий и укрепит доверие между заказчиками и подрядчиками, способствуя развитию прозрачных и эффективных механизмов государственных закупок», - отметил заместитель председателя Ингосстрах Банка Андрей Лапко.

В рамках сотрудничества с площадкой Ингосстрах Банк предоставит все виды востребованных банковских гарантий: гарантия на участие в тендере, гарантия на исполнение контракта, гарантия на гарантийные обязательства.