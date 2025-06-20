Ингосстрах Банк запустил программу «Приведи друга»

Ингосстрах Банк запустил реферальную программу «Приведи друга», позволяющую действующим клиентам банка получить дополнительные бонусы за рекомендацию продуктов и услуг банка.

Согласно условиям программы, за каждого приглашенного друга, который откроет дебетовую ИнгоКарту и совершит по ней покупки на сумму от 5 тыс. рублей, клиент получит 1 тыс. Ингорублей. Если же приглашенный друг выберет премиальную ИнгоКарту, клиенту будет начислено 2 тыс. Ингорублей. Максимальная сумма, которую клиент может получить в месяц, составляет 6 тыс. Ингорублей.

Для приглашенных друзей, открывающих банковские продукты, также предусмотрены бонусы: они получат 500 Ингорублей за оформление дебетовой карты и 1000 Ингорублей – за премиальную, что делает программу выгодной для обеих сторон.

«Программа является вовлекающим инструментом для наших клиентов, позволяющим делиться преимуществами банковских продуктов и получать за это вознаграждение. При оформлении любого из продуктов, участвующих в акции, денежное вознаграждение получают как действующий клиент, так и новый – обратившийся в банк», - отметил директор департамента маркетинга и внешних коммуникаций Ингосстрах Банка Роман Силаев.

Для оформления карты можно обратиться в любое отделение банка. Более подробная информация об акции «Приведи друга» на сайте Ингосстрах Банка.