Костин: Зарубежные компании не вернутся в Россию, пока политическая ситуация не изменится

Бизнес ушел из страны под политическим давлением Европы и США, а не из-за экономических соображений.

Ни одна западная компания не уходила из России добровольно – все решения принимались под политическим давлением. Возвращение иностранного бизнеса возможно только при изменении политики Запада. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава ВТБ Андрей Костин.

«Пока я не вижу компаний, которые могли бы вернуться в Россию в нынешней геополитической ситуации», – считает банкир.

Он добавил, что в то время как европейские страны сохраняют жесткую позицию, США пока воздерживаются от новых санкций, что оставляет пространство для возможного пересмотра подходов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение иностранных компаний в Россию на данном этапе нереалистично. «Никакие бренды не собираются снова выходить на российский рынок», – добавил он.