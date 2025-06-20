Альфа-Банк откроет кредитную линию на 400 млрд рублей для РЖД

В ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума 19 июня Альфа-Банк и ОАО «РЖД» подписали кредитное соглашение. Документ предполагает открытие кредитной линии на сумму до 400 млрд рублей с максимальным сроком траншей до 5 лет.

Подписи под документом поставили директор крупного и среднего бизнеса Владимир Воейков и первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов.

Средства, привлечённые в рамках кредитной линии, планируется направить на реализацию инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры, приобретение, ремонт и модернизацию основных фондов РЖД.

«Железные дороги — это кровеносная система российской экономики. Мы рады предоставить РЖД ресурсы для реализации амбициозных задач по модернизации критически важной инфраструктуры и поддержания высоких стандартов грузовых и пассажирских перевозок», — отметил Владимир Воейков.

«В условиях дефицита ликвидности на финансовых рынках и высоких процентных ставок мы получили гибкие условия и дополнительные лимиты кредитования, что позволит обеспечить достаточный ресурс для бесперебойного финансирования инвестиционной деятельности РЖД», — сказал Вадим Михайлов.