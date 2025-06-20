«Сибстекло» и Альфа-Банк договорились о развитии производства сверхлёгких бутылок

На полях XXVIII Петербургского международного экономического форума старший вице-президент Альфа-Банка, руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса Евгений Монин и генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор подписали соглашение о взаимодействии в области устойчивого развития.

Документ призван способствовать реализации инновационного проекта по расширению линейки сверхлёгких стеклянных бутылок и вовлечению вторичных ресурсов в хозяйственный оборот. В рамках соглашения Альфа-Банк рассматривает возможность поддержать запуск промышленного производства коричневой бутылки объемом 0,5 литра, вес которой снижен до рекордных значений — с 250 до 220 граммов. Тестовая партия сверхлёгких бутылок – 600 тыс. штук — сошла с конвейеров завода в апреле 2025 года.

При облегчении стеклянной упаковки на предприятии наращивают производительность — ускоряют работу оборудования, а также формуют больше изделий из одной тонны стекла, расходуя тот же объем материальных ресурсов.

Кроме того, сотрудничество сторон предполагает, что Альфа-Банк окажет поддержку модернизации стекольного комплекса, где в 2025-2026 годах планируют заменить две стеклоформующие машины на более производительные, в результате увеличить выпуск продукции на 60 млн штук.

Ранее «Сибстекло» выпустило в обращение «зелёные» цифровые финансовые активы (ЦФА) на сумму 150 млн рублей на платформе Альфа-Банка А-Токен. Прием заявок был завершен в течение часа. Выпуск был рассчитан на широкий круг инвесторов. Часть денег была направлена на дооснащение технологических линий, изготавливающих облегченную бутылку (при сохранении литража тары и соответствия ГОСТ).

«Для нас это партнёрство — не просто финансовая сделка, а возможность внести реальный вклад в развитие экологически ответственного бизнеса в России. Мы рады содействовать «Сибстеклу» в создании дополнительных утилизационных мощностей и внедрении разработок, которые позволят сократить углеродный след при производстве стеклянной тары. Проект «самой лёгкой бутылки» — наглядный пример того, как инновации могут сочетать экономическую эффективность с заботой об окружающей среде», — отметил Евгений Монин, руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса Альфа-Банка.

«Сибстекло» успешно адаптируется к современным вызовам, как технологическим, так и к требованиям законодательства с точки зрения перестройки экономики: экологическая повестка давно является частью бизнес-модели предприятия и продолжает оставаться одной из основ долгосрочной стратегии. Следуя «зеленому» курсу, здесь добиваются результатов, заметных на федеральном уровне. В том числе, объединяя усилия с представителями смежных отраслей и финансового сектора», — рассказала Маргарита Таран, управляющий партнер РАТМ Холдинга.

«Зеленые» тренды усиливают конкурентоспособность «Сибстекла». Спрос на стеклотару растёт, и мы стремимся удовлетворить его, формируя экологоориентированное рыночное предложение, для чего нам приходится меняться, совершенствовать практики корпоративного управления и производственные процессы. Приверженность ESG-принципам, экспертиза и опыт Альфа-Банка в данном направлении служат достижению устойчивых целей, в том числе, повышению качества жизни на территории присутствия», — резюмировал гендиректор «Сибстекла» Антон Мор.