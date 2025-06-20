Альфа-Банк открыл на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) свой стенд — двухуровневое деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральным элементом стал вихрь из 18 000 мировых бестселлеров — настоящая библиотека будущего.

В церемонии открытия приняли участие глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и культовый футуролог, автор бестселлера «ИИ-2041» Чэнь Цюфань.

«В этом году мы представили на ПМЭФ мощный интеллектуальный вихрь из 18 000 мировых бестселлеров. Наш новый арт-объект символизирует движение идей, их круговорот и мощь, порождающую технологии будущего. Мы видим, как ИИ трансформирует финансы, как большие данные помогают лучше понимать клиентов.

Но технологии — это не только эффективность и скорость. Это, прежде всего, инструмент для построения связей между людьми, бизнесами и целыми странами. Стенд Альфа-Банка — открытая площадка для диалога с представителями других регионов и государств, где мы обсудим будущее глобального сотрудничества», — отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Концепция нового делового пространства Альфа-Банка основана на трудах ведущих футурологов, включая «ИИ-2041» Кай-Фу Ли и Чэнь Цюфаня, «Венчурное мышление» Ильи Стребулаева и Алекса Данга, а также «Экспоненту» Азима Ажара.

В дни форума всех гостей стенда ждут автограф-сессии с культовым футурологом Чэнь Цюфанем.