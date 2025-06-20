Оптическая линия свяжет Евразию, инвестиции составят 24,4 миллиарда рублей от ВЭБ.РФ и Альфа-Банка.

Альфа-Банк и ВЭБ.РФ предоставят компании «Атлас» (Ростелеком) синдицированный кредит на создание и обслуживание новой ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (TEA NEXT). Это первый проект Альфа-Банка в рамках государственной программы «Фабрика проектного финансирования». Договор кредитования подписали на полях Петербургского международного экономического форума директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков, заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян и генеральный директор ООО «Атлас» Александр Ратушный.

Интернет-магистраль охватит территорию 27 регионов России. Протяжённость линии составит около 11,7 тысяч км, а ёмкость — 48 пар оптических волокон. На маршруте будут сформированы ответвления к пунктам обмена трафиком, расположенным в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Общая стоимость проекта составляет 28,1 млрд рублей, из них 24,4 млрд – кредитные средства. Большую часть финансирования предоставит Альфа-Банк в виде синдицированного кредита в объёме 17,9 млрд рублей на срок до 10,5 лет.

«Альфа-Банк участвует в реализации этого стратегического проекта с 2023 года в качестве инвестора. Линия TEA NEXT — российская часть проекта, в финансировании которого мы также участвуем. Этот проект сделает возможной высокоскоростную связь между Азией и Европой, — прокомментировал директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков, — Очень рады, что масштабная инициатива включена в программу «Фабрика проектного финансирования». Для Альфа-Банка это первый опыт участия в программе. Убеждены, что он положит начало плодотворному сотрудничеству Альфа-Банка и ВЭБ.РФ в части финансирования стратегических проектов».

«Возводимая волоконно-оптическая линия связи пройдет через всю территорию России с запада на восток и обеспечит высокую скорость передачи данных на огромных расстояниях. Реализация проекта будет способствовать экономическому росту страны, развитию регионов, повышению качества жизни граждан, — рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, – ВЭБ.РФ совместно с Альфа-Банком — нашим новым партнером в рамках программы «Фабрика проектного финансирования» — предоставят синдицированный кредит в объеме 24,4 млрд рублей на срок до 10,5 лет. Объем участия ВЭБ.РФ составит 6,5 млрд рублей. Связь и телекоммуникации, информационные технологии и технологии обработки данных – приоритетное направление деятельности ВЭБ.РФ. Проект напрямую отвечает задачам стратегии развития отрасли связи до 2030 года и национальным целям развития страны».

«Проект TEA NEXT, который реализует компания «Атлас» является, пожалуй, крупнейшим инфраструктурным проектом в отрасли связи на постсоветском пространстве за последнее время. В результате реализации проекта российские и зарубежные операторы связи получат возможность арендовать физическую инфраструктуру в виде тёмных волокон для оказания услуг связи по кратчайшему маршруту от Владивостока до европейских границ через всю территорию России. Это принципиально новая и востребованная рынком бизнес-модель. Ключевой вехой в реализации проекта является привлечение средств от российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и Альфа-Банка используя механизмы Фабрики проектного финансирования», — подчеркнул генеральный директор «Атлас» Александр Ратушный.

В Минэкономразвития, которое является куратором «Фабрики проектного» финансирования, проект по созданию и эксплуатации новой волоконно-оптической магистрали от западных до восточных границ Российской Федерации назвали «стратегически важным для нашей страны». «Передача информации по оптическому кабелю – самая совершенная технология передачи данных. Она позволяет передавать большие объёмы информации на огромные расстояния с высокой скоростью практически без потерь качества. Благодаря реализации этого проекта в рамках «Фабрики проектного финансирования» крупнейшие города нашей страны — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новороссийск, Находка и Хабаровск — будут обеспечены качественной и защищенной линией связи», — отметил первый заместитель министерства экономического развития Максим Колесников.

Реализация проекта направлена на развитие инфраструктурных возможностей для цифровизации регионов России, формирование условий для развития рынка данных, их хранения, обработки и обмена, достижения «цифровой зрелости» экономики и социальной сферы. Реализация проекта позволит улучшить интернет-связь в 14 крупнейших российских городах (через локальные привязки вдоль магистральной трассы), создать условия для развития национальных распределительных центров обработки данных, снизить барьеры для устойчивого качественного доступа к информации единых цифровых платформ, в том числе государственных.

Трансграничная инфраструктура будет интегрирована с аналогичными по техническим характеристикам оптическими сетями зарубежных партнёров, что в итоге позволит потенциальному пользователю использовать бесшовную инфраструктуру волоконно-оптической линии связи, проходящую через весь Евразийский континент.