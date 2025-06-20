Солид Банк запустил летний вклад со ставкой до 20% годовых

11.06.2025 Солид Банк обновил линейку вкладов для частных лиц. В линейку добавили новое летнее предложение для вкладчиков – краткосрочный вклад на 3 месяца «Летний бриз» с привлекательной процентной ставкой.

«Сезонные вклады в Солид Банке – это инструмент, с которым вкладчики смогут очень быстро получить доход от своих накоплений. Клиентам предлагается достаточно привлекательная базовая ставка – 19% годовых, при этом есть возможность увеличить ее при выполнении ряда условий», – говорится в сообщении банка.

Подробнее об условиях вклада:

Срок – 91 день.

Сумма – от 30 000₽ до 5 000 000₽.

Выплата процентов – в конце срока вклада.

Ставка – 19% годовых. При этом допускается повышение ставки до 20% годовых при единовременном оформлении вклада и страховой программы на выбор вкладчика.

Процентная ставка по вкладу увеличивается на период действия договора страхования. Оформив страховую программу, вкладчик получает не только повышенный процент по вкладу, но и дополнительный доход от страховой программы, а также другие преимущества. Больше о преимуществах можно узнать на консультации от эксперта Банка, оставив заявку на сайте.

Клиент в момент оформления вклада вносит денежные средства в одну из программ на выбор: Инвестиционное страхование жизни «Стратегия максимального роста», страхование жизни «Кэшбэк» или страхование жизни «Гарантированный доход» от Страховой компании «БКС Страхование жизни» и во вклад в пропорции 1:3. Другими словами, в программы страхования размещается не менее 25% от средств клиента, во вклад – не более 75% средств клиента.

С полными условиями вклада «Летний бриз» можно ознакомиться по ссылке.

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