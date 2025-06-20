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«Цифра банк» изменил ставки по вкладам «Ключевой» и «Ключевой-Прайвет»

«Цифра банк» изменил ставки по вкладам «Ключевой» и «Ключевой-Прайвет», которые привязаны к динамике ключевой ставки. Банк России на заседании Совета директоров 6 июня принял решение снизить ключевую ставку с 21% до 20%. 

Процентная ставка по вкладу «Ключевой» привязана к ключевой ставке Банка России и составляет Ключевая ставка Банка России — (минус) 1 п. п.

Процентная ставка по вкладу «Ключевой-Прайвет» привязана к ключевой ставке Банка России и составляет Ключевая ставка Банка России — (минус) 0,9 п. п.

Таким образом, с 10 июня ставка по вкладу «Ключевой» составляет 19% годовых в рублях, по вкладу «Ключевой-Прайвет» — 19,1% годовых в рублях.

Новые ставки действуют как для новых клиентов, так и для тех клиентов, у кого уже открыт вклад «Ключевой» или «Ключевой-Прайвет».

С более подробной информацией об условиях вклада «Ключевой» можно ознакомиться здесь. Узнать подробные условия по вкладу «Ключевой–Прайвет» можно на сайте банка по ссылке.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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