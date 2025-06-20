«Цифра банк» изменил ставки по вкладам

«Цифра банк» с 11 июня 2025 года изменил ставки по вкладам для физических лиц в рублях «Цифра вклад» и вклад «Свободный», а также по вкладам «Первый – Прайвет» и «Эксклюзивный-Прайвет» в рублях для физических лиц, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING.
Ставки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и теперь составляют от 13,85% до 17,80% годовых в рублях. Кроме того, для удобства клиентов «Цифра банк» закрывает вклады «Выгодный старт» и «Эффективный» как отдельные тарифы, и переносит эти сроки в «Цифра вклад».
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Процентные ставки по «Цифра вклад» с 11 июня 2025 года
|Срок
|Процентная ставка
|Эффективная ставка
с учетом ежемесячной
капитализации процентов
|91 день
|17,50
|17,75
|180 дней
|17,80
|18,46
|395 дней
|16,80
|18,28
|730 дней
|15,00
|17,36
|1095 дней
|13,85
|17,05
Ставка по вкладу «Свободный» теперь составляет 15,80% годовых в рублях.
Ставки по вкладам «Первый-Прайвет» и «Эксклюзивный-Прайвет» в рублях для физических лиц, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING, теперь составляют 18% и 17% соответственно.
С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» можно ознакомиться на сайте банка по ссылкам: https://cifra-bank.ru/deposits/ и https://cifra-bank.ru/private-deposits/