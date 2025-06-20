«Цифра банк» изменил ставки по вкладам

«Цифра банк» с 11 июня 2025 года изменил ставки по вкладам для физических лиц в рублях «Цифра вклад» и вклад «Свободный», а также по вкладам «Первый – Прайвет» и «Эксклюзивный-Прайвет» в рублях для физических лиц, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING.

Ставки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и теперь составляют от 13,85% до 17,80% годовых в рублях. Кроме того, для удобства клиентов «Цифра банк» закрывает вклады «Выгодный старт» и «Эффективный» как отдельные тарифы, и переносит эти сроки в «Цифра вклад».

Процентные ставки по «Цифра вклад» с 11 июня 2025 года Срок Процентная ставка Эффективная ставка

с учетом ежемесячной

капитализации процентов 91 день 17,50 17,75 180 дней 17,80 18,46 395 дней 16,80 18,28 730 дней 15,00 17,36 1095 дней 13,85 17,05

Ставка по вкладу «Свободный» теперь составляет 15,80% годовых в рублях.

Ставки по вкладам «Первый-Прайвет» и «Эксклюзивный-Прайвет» в рублях для физических лиц, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING, теперь составляют 18% и 17% соответственно.

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» можно ознакомиться на сайте банка по ссылкам: https://cifra-bank.ru/deposits/ и https://cifra-bank.ru/private-deposits/