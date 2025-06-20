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«Цифра банк» меняет ставки по Накопительным счетам

С 17 июня 2025 года «Цифра банк» меняет повышенную и базовую ставки по Накопительным счетам. Для клиентов, которые оформили Накопительный счет до 16 июня 2025 года включительно будет действовать Повышенная ставка на тех условиях, которые действовали на дату открытия Накопительного счета, при этом Базовая ставка будет изменена по всем клиентам.

Условия по Накопительным счетам «Цифра банк» с 17 июня 2025 года

 

 База начисления % Процентная ставка
Повышенная ставка Базовая ставка
Накопительный счет  На минимальный остаток 1-60 день - 18,0% 13,50%
61-120 день - 16,5%
121 день и далее - БС
На ежедневный остаток 1-60 день - 17,0% 11,50%
61-120 день - 15,5%
121 день и далее - БС
 

С более подробной информацией по условиям накопительных счетов «Цифра банк» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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