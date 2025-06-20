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Сотрудники ИНК вошли в число лучших сварщиков Иркутской области

Сотрудники Иркутской нефтяной компании (ИНК) вошли в число победителей на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший сварщик».

Владимир Долгов, электрогазосварщик 6 разряда «ИНК-СтройНефтеГаз», занял первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Он представит Иркутскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в Перми в сентябре. Второе место занял Алексей Татаринов, электрогазосварщик 6 разряда ИНК.

В конкурсе приняли участие восемь специалистов ведущих предприятий региона. Конкурсанты продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, выполнив комплекс теоретических и практических заданий, моделирующих реальные производственные условия. Практическая часть включала сварку стыковых соединений листов, конструктивных элементов по ГОСТу, а также сварку трубных соединений в среде углекислого газа. На теоретическом этапе у конкурсантов оценивали знания в области сварочного производства, техники безопасности и современных технологий.

ИНК традиционно уделяет большое внимание профессиональному развитию и обучению сотрудников, а также популяризации рабочих специальностей. Компания ежегодно проводит в Иркутске Фестиваль профессий, где рассказывает о профессиях, востребованных в нефтегазовой отрасли, презентует вакансии и карьерные возможности. В этом году мероприятие пройдет 28 июня на площадке Дома молодежи. Вход свободный, требуется предварительная регистрация.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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