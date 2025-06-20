Солид Банк открыл в Москве офис Private Banking для клиентов

29 мая 2025 года Солид Банк открыл в Москве свой первый офис Private Banking для частных клиентов.

АО «Солид Банк» – динамично развивающийся банк, надежный партнер в мире финансов и экономических отношений, он отсчитывает свою историю с 1991 года. Солид Банк предоставляет обширный пакет банковских услуг для физических лиц. Вип-клиенты Банка теперь смогут получить не только гибкие условия, уникальные возможности, но и индивидуальное обслуживание, а также полную конфиденциальность.

«В этом году мы решили создать более комфортные условия для клиентов с крупным капиталом. Поэтому было принято решение активно развивать направление Private Banking в Солид Банке. У нас есть возможность предложить индивидуальный подход, но для нас было очень важно создать комфортные условия для решения финансовых вопросов. Поэтому был реализован проект современного офиса, где закрывается критическая потребность вип-клиентов в полной конфиденциальности и быстроте обслуживания. Также в рамках направления Private Banking предполагается работа с личным менеджером, что позволит нам развивать более доверительные отношения и глубже понимать цели и потребности клиентов.» - комментирует Начальник Управления частного банковского обслуживания АО «Солид Банк», Светлана Ильясова.

Клиенты сегмента Private Banking по‑прежнему смогут оформить потребительские кредиты и автокредиты, банковскую карту с кэшбеком и с процентами на остаток, оформить к ней платежный стикер, открыть накопительный счет с ежедневной выплатой или вклад, сделать перевод, приобрести иностранную валюту и многое другое. И все это им будет доступно на эксклюзивных условиях.

Помимо этого, теперь вип-клиенты банка будут обслуживаться в комфортном, современном офисе, где обстановка создана так, чтобы обеспечить клиентам приватность и индивидуальный подход. Компетентные менеджеры по работе в данном сегменте подскажут выгодные стратегии по управлению крупным капиталом, а также помогут найти финансовые решения для любых обстоятельств.

Дополнительный офис «Прайм» Московского филиала АО «Солид Банк» располагается по адресу: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе,32а, 12 подъезд.

АО «Солид Банк» – универсальный коммерческий банк, основан в 1991 г. на Камчатке. В 2017 г. головной офис переведен в г. Владивосток. Офисы банка расположены по всей стране: в ДФО, СФО, Татарстане, Удмуртии, Башкирии, Москве, Туле, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. Большая часть офисов находится на Дальнем Востоке. Более 30 лет АО «Солид Банк» оказывает полный спектр услуг бизнесу и частным клиентам. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1329 от 25.05.2017 г.