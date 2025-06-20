Солид Банк отменил комиссию за открытие счета в JPY для частных лиц

Солид Банк сообщил, что с 22.05.2024 обновлен сборник тарифов РКО для частных лиц.

«Новый сборник тарифов РКО для ФЛ уже размещен на сайте банка, найти можно здесь.Теперь открытие текущего счета в японской йене (JPY) для физических лиц – бесплатно. Все об инвойсах и денежных переводах в Солид Банке можно узнать по активной ссылке. Ооставляйте заявку на сайте для консультации со специалистом, и мы расскажем все детали», – говорится в сообщении банка.

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