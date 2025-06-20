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Начальника из ГИБДД в Братске осудили за получение 68 взяток

В Иркутской области вынесен приговор начальнику регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МУ МВД России «Братское». Его признали виновным в получении 68 взяток.

По данным объединенной пресс-службы судов региона, деньги ему платили за незаконные действия и бездействие. Средства передавали как лично в руки, так и через посредников. Кроме того, он покушался на получение еще трех «вознаграждений», однако не успел совершить преступления.

С учетом того, что мужчина активно сотрудничал с органами следствия и помогал раскрыть дело, давал полные и последовательные признательные показания, его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строго режима. Также экс-правоохранителю придется выплатить штраф в 1 млн рублей. Преступника лишили звания «майор полиции».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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